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Primavera de Jazz en el auditorio de Nigrán

El pianista vigués residente en Nueva York Yago Vázquez inaugura mañana sábado 28 el cartel del cuarto ciclo Primavera de Jazz en el auditorio de Nigrán. Será a las 20.30 horas con entrada gratuita.

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