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380.000 euros para el colegio Fontes-Baíña

La visita oficial. | FDV

La visita oficial. | FDV

La mejora del pabellón del colegio Fontes-Baíña, donde se prolongó la cubierta y se mejoraron aseos y vestuarios, ha supuesto una inversión de 380.000 euros por parte de la Xunta. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitó ayer el centro.

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