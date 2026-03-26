Luar na Lubre incluye en su gira de 40 aniversario el Chandefolk

Uno de los grupos folk gallegos de referencia actuará este año en el festival Chandefolk, que el Concello de Nigrán organiza el 29 de agosto. Luar na Lubre incluye el certamen nigranés en su gira de 40 aniversario y ofrecerá un concierto gratuito en la carballeira de la parroquia en el marco del programa +Música de la Deputación de Pontevedra tras haber recibido la Medalla Castelao de la Xunta el año pasado.

La actuación estelar de la formación ratifica el Chandefolk como cita imprescindible para los amantes de este género musical, destacan desde el gobierno municipal, tras haber acogido en pasadas ediciones a Milladoiro, Budiño, Susana Seivane o Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre.

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En sus 37 años de trayectoria musical Luar na Lubre ha vendido más de 350.000 ejemplares y ha recibido dos discos de oro, nueve premios de la música y otros reconocimientos dentro y fuera de Galicia, participando en festivales junto a artistas como The Waterboys, The Corrs o Bob Geldof e españois, como Víctor Manuel, Miguel Ríos, Luz Casal, Ismael Serrano, Pedro Guerra o Diana Navarro.