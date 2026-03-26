Isaura Clavero, premio Muller Científica del IES Val Miñor

El IES Val Miñor ha entregado este jueves su Premio Muller Científica a Isaura Clavero Paradiñeiro, la primera española ingeniera aeronáutica, viguesa licenciada en 1978 en la Escuela Superior Aeronáutica de Madrid. La galardonada mostró su agradecimiento al centro por el reconocimiento, pero también por la labor de promover la igualdad en el ámbito científico. Jubilada tras más de cuarenta años calculando estructuras de aviones militares en Airbus, la profesional participó antes en un coloquio organizado por el centro en el marco de las conmemoraciones del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Videopódcast

Compartió tertulia intergeneracional con otras dos ingenieras. Yanina Hallak, cofundadora de UARX Space que recibió el mismo premio el año pasado, acudió en representación de trabajadora en momento de esplendor profesional, mientras que Claudia Álvarez Souto, ingeniera de pruebas espaciales de UARX Space, lo hizo en representación de los nuevos valores del sector.

Las tres protagonizaron un videopodcast para el instituto, en el que explicaron de manera distendida cuestiones sobre la evolución de la aeronáutica, la figura de la mujer en este campo o el auge de las empresas tecnológicas de lo aeroespacial en Galicia, con especial relevancia en el parque empresarial Porto do Molle de Nigrán.

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Abordaron asimismo la importancia del desarrollo de la informática en el cálculo y el diseño en este ámbito y de experiencias personales. Conversaciones en las que intervinieron también alumnos y docentes, que fueron grabadas como experiencia educativa para guardar en el archivo del instituto.