El espigón de Baiona cierra hasta el verano para el pintado del mural artístico

Unas vallas impiden desde este jueves el acceso a uno de los espacios de esparcimiento más simbólicos de Baiona. Tras ellas se amontona el material necesario para acometer las obras que le aportarán un plus de identidad con todos los baioneses. Arranca la transformación de A Doca con un mural artístico y participativo. Portos de Galicia ha cerrado el espigón por seguridad y para facilitar el desarrollo de las obras, que se prolongarán al menos hasta finales de mayo, según los cálculos del organismo autonómico y el Concello.

Ambas administraciones impulsan en colaboración con la Fundación Sabadell el proyecto que pretende mejorar la imagen del malecón baionés con una obra artística que recoja la esencia marinera del municipio y lo que significa para su población. Lo que no han desvelado por el momento las instituciones es la identidad del autor o autora que lo plasmará sobre los 313 metros longitudinales de murallón. Solo aseguran que se trata de un o una artista de «reconocimiento internacional».

Pronto se resolverá el misterio, ya que el pintado de la gran obra comenzará, si se cumplen las previsiones en cuestión de un mes, señala el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña. Antes de eso, Portos realizará tareas de limpieza a lo largo de toda la pared, cubierta de grafitis, y de reparación de fisuras o grietas que puedan aparecer. Retirará asimismo la plataforma situada en el lateral. Esta estructura utilizada como área de descanso, con bancos incluidos, fue cerrada ya el 6 de febrero por seguridad, puesto que presenta un importante deterioro que podía suponer un peligro para los numerosos visitantes del entorno.

Participación vecinal

Una vez finalicen los trabajos de preparación previos, el o la artista contratado/a procederá a plasmar en el muro las sensaciones que cientos de baionesas y baioneses han expuesto durante los últimos meses sobre A Doca. Para recabarlas se abrió en diciembre un proceso participativo coordinado por la cooperativa de gestión cultural ZEMOS98.

Una mediadora cultural y un arquitecto urbanista realizaron una investigación sobre el espigón con doble vertiente. Por un lado trataron de desgranar la historia de la estructura construida para reforzar la seguridad marítima en la bahía en diversos archivos y, por otro, organizaron entrevistas y talleres con asociaciones, clubs deportivos y entidades de toda clase, así como actividades para la comunidad escolar.

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El proyecto, presupuestado en 422.750 euros —de los que la Xunta aporta 332.750 y la entidad bancaria los 90.000 restantes—, pretende embellecer un lugar tan concurrido con una obra de arte que conecte con la gente.