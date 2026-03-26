Infraestructuras deportivas
Diputación y Concello invierten 334.851 euros en Condomínguez
Redacción
El campo de fútbol de Condomínguez se someterá en los próximos meses a una importante reforma presupuestada en 334.851 euros que cofinancian la Diputación con 189.491 euros y el Concello de Nigrán, con los 145.359,49 euros restantes. La junta de gobierno del organismo provincial aprobará mañana viernes la subvención y por ello su vicepresidenta, Luisa Sánchez, visitó las instalaciones ayer juntocon el alcalde, Juan González.
El césped artificial del estadio ubicado en la parroquia de Priegue presenta un visible desgaste tras más de diez años sin intervenciones, destacó el regidor. «Optamos por un pavimento de última xeración e con certificación FIFA para garantir o máximo rendemento da superficie en condicións óptimas para un clube de fútbol ase punteiro en España como é a ED Val Miñor», recalcó el regidor sobre la entidad fundada hace 30 años e integrada por 31 equipos y más de 500 jugadores.
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