Baiona aprueba un presupuesto de 12,6 millones con «estricto control del gasto»

El gobierno del PP aprobó este miércoles en solitario el «mayor presupuesto de la historia de Baiona», tal y como destaca el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña. Tanto el PSOE como el BNG votaron en contra de unas cuentas que revelan una «pobre xestión», según consideran, «sen estratexia de futuro», pero que los populares creen «centradas en lo social».

El regidor destaca el crecimiento de un 6,52% respecto al presupuesto del año pasado, fundamentalmente, explica, «por la implementación al 75% de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), entre otras causas» Un aumento que permite, señala, aumentar en 181.000 el gasto social, «sobre todo en el SAF (Servizo de Axuda no Fogar) y en cuestiones de emergencia, además de incrementar los salarios de la plantilla municipal en 436.000 euros en total este año o aumentar las ayudas a las ANPA en 16.000 euros para reforzar los comedores escolares, además de crear una nueva subvención para el cuidado del patrimonio etnográfico local.

El «estricto control del gasto» es uno de los principales rasgos de la gestión económica de este gobierno municipal, según destaca el regidor, gracias al que «hemos conseguido rebajar la deuda de facturas pendientes de pago de los 1.817.000 euros que nos encontramos del anterior gobierno porque no había dinero para pagar a los 394.000 de 2025», una disminución del 78,3% en tres años. Lo que demuestra, subraya el alcalde, «la importancia de mantener unas cuentas saneadas para la correcta salud económica del Concello».

8 millones de inversión

Respecto a las inversiones, Almuiña asegura que el municipio recibirá 8 millones en dos años a través de convenios con otras administraciones, aunque no se contemplan en este presupuesto. Entre ellos, la humanización de Sabarís, la intervención prevista en A Doca o el proyecto «Val Miñor, a cidade dos 15 minutos», que incluye en colaboración con la Diputación varias obras y desarrollos informáticos, así como la mejora de la potabilizadora, que recibirá 1,8 millones de euros de la Xunta para completar su coste, de 2,3.

El portavoz socialista, Carlos Gómez Prado, critica este «orzamento sen ambición, sen novas políticas nin inversión estratéxica, que segue debilitando o público de maneira deliberada. Xestionan mal o día a día pero ademais non constrúen o mañá». Considera que las cuentas son «as mesmas do ano pasado» y que «non mudan o modelo de municipio».

Su homólogo en el BNG, Iago Pereira, lamenta que «suba o orzamento pero non derive en ningún tipo de proxecto da Baiona que queren, simplemente esperan a que a Xunta poda facer inversión para levar a cabo proxectos como a humanización de Sabarís, pero non inclúen necesidades imperiosas como o arranxo do paseo marítimo». «Non hay iniciativa máis alá de asfaltar catro camiños e pouco máis», incide.

El edil de Urbanismo tendrá que comparecer

Ni un solo comentario en el pleno acerca de la polémica suscitada en los últimos días alrededor de la actividad del concejal de Urbanismo, José Ángel Bahamonde, como constructor. El edil es socio de la empresa Encaixa Modular, que monta los nuevos apartamentos turísticos prefabricados en la rúa Pouquena de Sabarís por encargo de Servizos Turísticos Val Miñor S.L., la promotora del alojamiento.

Los servicios jurídicos de los partidos de la oposición, PSOE y BNG, estudian el caso para determinar la posibilidad de tomar medidas legales y tanto el portavoz socialista, Carlos Gómez, como el nacionalista, Iago Pereira, han preferido guardar silencio durante la sesión a la espera de disponer de los informes. No obstante, sí obligarán al edil a dar explicaciones en sede plenaria, pero para ello forzarán un pleno extraordinario monográfico sobre el asunto en el que con toda probabilidad exigirán también al alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, que comparezca ante la Corporación.

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No hay fecha por el momento para esa sesión, pero el BNG exigió ayer la dimisión de Bahamonde a través de un comunicado y denunció «o proceder falto de ética» del concejal y la «complicidade de Vázquez Almuiña». Su portavoz, Iago Pereira, considera «incompatible» la actividad como constructor con el cargo que ostenta con dedicación exclusiva.