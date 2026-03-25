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«A rebelión da lectura», no IES Auga da Laxe

O IES Auga da Laxe proxecta hoxe ás 18.30 horas o documental «A rebelión da lectura», que conta a historia da asociación Espazo Lectura. A actividade, aberta ao público, inclúe un coloquio coa presidenta e a vicepresidenta da entidade, Yaiza Peixoto e Marta Fernández, ambas exalumnas do centro.

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