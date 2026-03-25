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Portos repara la pasarela de Panxón

El paseo portuario de Panxón reabrió el fin de semana después de que Portos de Galicia renovase numerosos tablones dañados por la acción del mar y la cadena de borrascas de principios de año, además de reponer los que se habían movido y reforzar los apoyos que presentaban daños.

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