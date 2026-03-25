El parque forestal de Nigrán suma 5 becarios

La brigada forestal de Nigrán forma a 5 becarios del grado de Xestión Forestal de FP Dual del CIFP de Ponteareas y del Ciclo Medio de Aproveitamento e Conservación do Medio Natural del IES de Tomiño. El Concello los ha contratado gracias a un convenio con la Fundación Empresa-Universidade Galega.