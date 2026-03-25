Gondomar planea la aprobación inicial del Plan Xeral antes del verano

La tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Gondomar vuelve a reactivarse. Hace ya veintiún años que el municipio se quedó sin ordenamiento por sentencia del Tribunal Supremo y desde entonces han sido numerosos los intentos de devolverle un documento que rija la actividad urbanística, uno enterrado por la corrupción y otros por enfrentamientos políticos. Tras unos meses de «traballo intenso» por parte del equipo redactor y de los técnicos municipales, el alcalde, Paco Ferreira, espera debatir la aprobación inicial del documento antes del verano. Así lo aseguraba ayer tras instarlo el BNG públicamente a convocar de manera urgente la comisión de seguimiento para que explique «os supostos avances» en la redacción.

Los nacionalistas lo acusan de no haber convocado el órgano de debate urbanístico desde su creación en 2023 y de sustituirlo «pola súa páxina de Facebook». Y es que Ferreira anunció hace unos días «avances» en sus perfiles de redes sociales y publicó una fotografía de una reunión con el equipo redactor y con una docena de arquitectos del entorno para abordar el PXOM. Un encuentro que sirvió, asegura el alcalde, para mostrar el documento a los expertos y para que estos realizasen aportaciones.

Esta reunión fue uno de los últimos pasos para completar el borrador que Ferreira espera mostrar a todos los grupos políticos representados en la Corporación a la vuelta de Semana Santa con el objetivo de «levalo a pleno para aprobación inicial antes do verán e abrir a continuación un prazo de exposición pública de tres meses», explica. Su intención es «conciliadora», subraya. «Gustaríame que fora un plan de consenso», añade.

Para llegar a este punto, el gobierno municipal puso a funcionar la maquinaria con la contratación de dos arquitectos de refuerzo, Delia Prado Figueroa y Santos Vila González, hace un año. «O arquitecto municipal está coordinando os traballos co equipo redactor e coa reincorporación destes profesionais puidemos avanzar moito», argumenta el alcalde.

El borrador «non presenta cambios sustanciais», asegura Ferreira, respecto al que manejó el gobierno municipal hace dos mandatos, cuando el PSOE gobernaba en coalición con Manifesto Miñor y su portavoz, Antonio Araúxo, era edil de Urbanismo. «Temos a mesma previsión de crecemento, de 4.000 vivendas a 16 anos, 1.000 no casco urbano e 3.000 nas parroquias», señala.

Aquel documento había sido expuesto por las parroquias y recibió en torno a 600 sugerencias vecinales, que han sido incorporadas por el equipo redactor. Fue remitido también a la Xunta, que emitió un informe con indicaciones que también han sido incluidas y los técnicos han visitado prácticamente cada rincón de los 75 kilómetros cuadrados del municipio gondomareño para corregir fichas y coordenadas. Los trabajos se han desarrollado de la mano de la Dirección Xeral de Urbanismo y la última reunión con su máxima responsable, Encarnación Rivas, tuvo lugar el 26 de enero en Santiago, de manera que Ferreira confía en contar con el respaldo autonómico para agilizar los trámites.

Circunvalación

En este pulido de detalles se ha incrementado el porcentaje obligatorio de vivienda protegida al 30% y se contempla una circunvalación desde la estación de autobuses hasta el cruce de Mañufe a Fontán, apunta Ferreira. Será un vial paralelo al río Miñor pero «alonxado e sen afección ao cauce», que servirá para «desconxestionar o tráfico na rotonda de acceso a Gondomar e ademais permitirá liberar a ponte medieval de Mañufe para facer unha zona peonil e conectala co entorno do Cruceiro do Acordo».

El vial no implicará expropiaciones de viviendas ni medidas traumáticas, sino que «afectará a parcelas que non son edificables»,dice Ferreira. Su ejecución se plantea a largo plazo. «É algo que queda debuxado no Plan Xeral porque é necesario, porque temos que buscar unha solución ao tráfico do centro, pero no seu momento haberá que buscar fondos para levalo a cabo e precisará informe ambiental», afirma Ferreira.

Nigrán espera enviar el suyo a la Xunta en abril para que le dé luz verde definitiva

El Plan Xeral de Nigrán se encuentra en una fase muy avanzada de tramitación, trece años después de la aprobación inicial, y el gobierno municipal espera que entre en vigor este año. El alcalde, Juan González, asegura que el documento para la aprobación provisional está prácticamente listo. «Temos a maioría dos informes técnicos de secretario, xurídico, enxeñeira municipal e todas as autorizacións sectoriais», resalta.

A la espera de una reunión que mantendrán hoy mismo los técnicos municipales para ultimar los detalles del documento, el regidor prevé debatir la aprobación provisional en el pleno del 28 de abril. A continuación, el PXOM será remitido a la Xunta, que tiene la potestad de aprobarlo de forma definitiva para que entre en vigor. La normativa establece que el Ejecutivo autonómico debe pronunciarse en el plazo de dos meses, aunque es posible que realice alguna corrección, pero González espera dejar aprobado el Plan Xeral este mandato. «Temos confianza porque tivemos moitas reunións e conversas e compartimos o obxectivo de aprobar o PXOM de Nigrán», indica.

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El proyecto prevé un total de 5.758 viviendas nuevas en un horizonte de 15 años y a lo largo de estos quince años de redacción se han modificado cuestiones de sensibilidad social como la eliminación del polémico vial A Xunqueira-Saiáns, que partía el municipio en dos.