Una herida en Nigrán tras sufrir una salida de vía y dar positivo en alcoholemia
El incidente, ocurrido a las 19.40 horas, movilizó a la Policía Local de Nigrán, Urxencias Sanitarias y la Guardia Civil de Tráfico
Una mujer ha resultado herida este martes tras sufrir una salida de vía con su vehículo en Nigrán, en un accidente registrado a las 19.40 horas en la conocida como curva das Angustias, en la rúa dos Pazos, muy cerca del Pazo de Cea, según ha podido saber FARO.
La víctima perdió el control del coche y necesitó asistencia sanitaria. A la llegada de los efectivos de emergencia, se encontraba en estado de shock, aunque sin lesiones graves. Además, la primera prueba practicada arrojó un resultado positivo en alcoholemia.
El 112 Galicia dio aviso de lo sucedido a la Policía Local de Nigrán, a Urxencias Sanitarias y a la Guardia Civil de Tráfico.
No fue necesaria la intervención de los bomberos, ya que la persona herida no se encontraba atrapada en el interior del vehículo.
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