Se busca viña para aprender

Un restaurante, una cafetería, una campaña en busca de donantes de sangre, un grupo musical, una sonda espacial y hasta una pequeña granja y un huerto. En el Centro de Educación especial (CEE) de Panxón las aulas son espacios de la vida cotidiana. No hay libros de texto. Organizar un servicio de almuerzo o cuidar animales tiene mucho de matemáticas, ciencias naturales o lenguaje. Son la veintena de escolares que allí estudian los que proponen sobre qué trabajar y ahora quieren añadir una nueva actividad a su horario educativo: el ciclo del cuidado de la vid y el proceso artesanal de elaboración del vino. Para ello necesitan una viña en desuso y lanzan un llamamiento a los vecinos de la comarca del Val Miñor para que les ayuden a encontrarlo, o les presten cepas si las tienen inutilizadas.

Derivados de centros de toda Galicia por dificultades para adaptarse al sistema educativo convencional, el CEE de Panxón les ofrece una alternativa que, además de las asignaturas que les toca estudiar, les proporciona conocimientos agrícolas y ganaderos. Sumar un viñedo a la oferta también ayudará, aseguran desde el equipo docente. «A elaboración do viño é un proceso complexo que nos permite abranguer numerosos aspectos do currículo educativo, dende a bioloxía e a química ata a historia e a economía local», explican desde el equipo docente.

La propuesta se integra en el Plan Proxecta «Mestres Gandeiros» impulsado por la Consellería de Educación, que tiene como objetivo transmitir a los jóvenes las buenas prácticas agrarias y el papel fundamental de la población rural como gestora de la biodiversidad y el paisaje y la lucha contra el cambio climático. La iniciativa refuerza además el proyecto interno «Cultivar para consumir», mediante el cual el alumnado ya siembra sus verduras y hortalizas y atiende ganado. Los productos obtenidos los transforman en el aula de cocina y los sirven en su reconocido restaurante temático «Toleamos sen +», «cerrando así o círculo da produción e do consumo responsable», apuntan.

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Ahora tienen el propósito de hacer vino el curso que viene y para ello necesitan la ayuda de la comunidad. El objetivo es localizar viñas que se encuentren en condiciones de recuperación para la producción de uva. «Confiamos unha vez máis na solidariedade da veciñanza de Nigrán, que sempre nos brindou unha acollida excepcional», afirman desde el centro. Si consiguen las cepas, «o alumnado non só aprendería un oficio tradicional, senón que axudaría a manter vivo o patrimonio agrario da zona».