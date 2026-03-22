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Playa América, más limpia tras la iniciativa protagonizada por Iván Ferreiro

La plataforma de activismo y concienciación medioambiental We Sustainability ha elegido para su acción número 459 en playas, la que inspiró la mítica canción «Turnedo» del cantante vigués

Playa América, más limpia tras la iniciativa protagonizada por Iván Ferreiro

Playa América, más limpia tras la iniciativa protagonizada por Iván Ferreiro

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Playa América, más limpia tras la iniciativa protagonizada por Iván Ferreiro / FdV

R. V.

La plataforma de activismo y concienciación medioambiental We Sustainability ha realizado esta mañana de domingo en Playa América (Nigrán) una nueva jornada de limpieza del litoral, la número 459 de su calendario, que contó en esta ocasión con la participación del cantante Iván Ferreiro, vecino del municipio.

La acción, según explica la organización, busca movilizar a la comunidad para «devolver al entorno» parte de lo que ofrece, con el objetivo de promover el cuidado de las playas gallegas y la conservación del medio natural.

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El llamamiento se apoya también en el vínculo simbólico del arenal con la cultura popular. Playa América es la playa que inspiró Turnedo, la canción que cumplió recientemente 20 años. Ferreiro subraya su relación personal con el lugar: «Es la playa de mi vida, tengo miles de recuerdos aquí», afirma, antes de apelar a la corresponsabilidad ciudadana para mantener estos espacios.

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