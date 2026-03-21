El clamor de los pescadores deportivos de Baiona: "No pedimos ningún lujo, solo agua para limpiar los barcos"

«Tener agua supondría para nosotros una mejora en las condiciones de uso exponencial, pero también para el propio pantalán, que podría conservarse mejor». Los pescadores recreativos que amarran en las instalaciones de séptima lista que Portos de Galicia les ofrece en el muelle pesquero de Baiona no disponen de tomas para poder baldear las embarcaciones, «ni para lavar las manos», lamentan.

Llevan años reclamando este servicio al organismo de la Xunta y han decidido movilizarse. Este sábado se concentraron medio centenar de ellos para visibilizar el problema y recoger firmas. «No pedimos ningún lujo, solo agua para poder limpiar», reivindican.

«Tenemos que llevarnos cubos de agua o garrafas de casa y es un engorro»

Hace años que solicitan la instalación de torretas con toma de agua «cada dos o tres plazas de embarque, en las zonas que técnicamente se consideren más adecuadas». Pero se han cansado de esperar y de no poder disfrutar de su afición a salir a pescar o a navegar con las mínimas comodidades. «Tenemos que llevarnos cubos de agua o garrafas de casa y es un engorro», comentaban este sábado durante la protesta «respetuosa y pacífica».

Un momento de la recogida de firmas junto al pantalán de séptima lista de Baiona. / Alba Villar

Se muestran «agradecidos con Portos» por las recientes reparaciones, «cuando cambió los tablones de los pantalanes deportivos por materiales más modernos y de menos mantenimiento haciendo más seguras las instalaciones, además de sustituir las cerraduras de las puertas de acceso, que siempre estaban estropeadas», de manera que se sucedieron los robos durante una temporada. Cuestión por la que también se manifestaron hace dos años.

Entre 20 y 45 euros por embarcación

El servicio de agua es para ellos «fundamental» y están dispuestos a pagar por él. Y es que los costes de los trabajos serían repercutidos a los usuarios, que tendrían que pagar 2,16 euros multiplicados por la eslora y la manga de su embarcación, es decir una media de entre 20 y 45 euros por cada una, «independientemente del consumo de agua que se pagaría aparte», señalan.

La colocación de las torretas mejoraría incluso, según explican, la seguridad de los pantalanes, ya que «se evitarían los largos tendidos de mangueras por zonas de paso y se reducirán los riesgos de tropiezos, además de facilitar las labores de mantenimiento tanto de las embarcaciones como de los propios muelles».

Su protesta hace hincapié también en el agravio comparativo del puerto de Baiona respecto a otros que gestiona Portos en toda Galicia, «que tienen servicios, no solo el de agua sino también el de luz». Son prestaciones «básicas» a las que creen tener derecho, ya que pagan una media de 600 euros anuales por los amarres.