O XVII Torneo de Minibasket reunirá máis de 500 xogadores

Como cada Semana Santa, o pavillón de deportes de Baiona acollerá o XVII Torneo de Minibasket CB Baiona os días 27, 28 e 29 de marzo. Autoridades locais e organización presentaron onte o evento que reunirá a 32 equipos das catro provincias galegas, de Cataluña, Ponferrada, Zamora e Valladolid, que traerán á real vila a más de 500 xogadores con familiares, adestradores e técnicos.