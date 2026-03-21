O XVII Torneo de Minibasket reunirá máis de 500 xogadores
Como cada Semana Santa, o pavillón de deportes de Baiona acollerá o XVII Torneo de Minibasket CB Baiona os días 27, 28 e 29 de marzo. Autoridades locais e organización presentaron onte o evento que reunirá a 32 equipos das catro provincias galegas, de Cataluña, Ponferrada, Zamora e Valladolid, que traerán á real vila a más de 500 xogadores con familiares, adestradores e técnicos.
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
- La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo
- El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada
- El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
- El Puerto de Vigo activa la demolición de los ocho antiguos silos de cemento de la terminal de contenedores