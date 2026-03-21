Nigrán recibe a primavera cun concerto coral

«Celebrando a primavera co coro Ecos do Castelo» se chama o concerto que terá lugar hoxe, de 19.00 a 21.00 horas, no auditorio municipal de Nigrán coa coral do C.C.D. Bolos da Carrasca de Parada como protagonista. A formación interpretará temas como «Maio longo» de Rosalía de Castro, un popurrí de boleros ou temas más actuais como «Hasta la raíz», de Natalia Lafourcade.