A gala dos Premios Nigrán, hoxe no auditorio

O auditorio municipal de Nigrán acolle hoxe a partires das 20.00 horas a gala dos Premios Nigrán 2025, que recoñecerán o labor de Agaela no ámbito social, o do colexio Ángel de la Guarda de Priegue no educativo, o do restaurante e hotel Queimada de Parada no empresarial, o dos artistas nigraneses Iván e Amaro Ferreiro no cultural e o da árbritra de balonmán Cristina Fernández no deportivo.