Contacontos contra os estereotipos de xénero en Sabarís

O multiusos de Sabarís será escenario maña domingo ás 12.00 do espectáculo de narración oral «Rosa e Azul», de Pérez&Fernández, un contacontos dirixido a nenos e nenas a partires de 3 anos. Será unha sesión de contos teatralizados que celebra a diversidade e combate os estereotipos de xénero a través de manipulación de xoguetes e de títeres artesáns que mesturan historias reais con relatos de ficción.