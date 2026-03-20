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«Sen restriccións», comedia en Gondomar

O ciclo de humor do Concello de Gondomar propón para este domingo 22 «Sen restriccións», unha comedia teatral interpretada polas actrices Marta Doviro, Carmen Méndez e Ledicia Sola. Será ás 19.00 no auditorio Lois Tobío con entradas á venda a 5 euros na web municipal.

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