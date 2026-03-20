El rechazo a los eólicos llega a la Diputación

El debate sobre los nuevos proyectos eólicos propuestos para la Serra da Groba se abrirá en el pleno de la Diputación de Pontevedra de la mano del BNG. Los nacionalistas han presentado una moción para defender su oposición frontal e instar a la Corporación provincial a pronunciarse.

El BNG ha presentado alegaciones contra los cuatro parques eólicos que la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático somete a evaluación ambiental. Rechaza tanto los aerogeneradores previstos en Viladesuso (Oia) como las líneas de evacuación que afectan a Baiona y Gondomar y avisa de que estos proyectos suponen la fragmentación de otros anteriores de mayor tamaño —Torroña I, Merendón o Albariño I—, que ya la Xunta echó abajo por su impacto paisajístico.