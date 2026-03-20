El PSOE exige la dimisión del concejal de Urbanismo de Baiona y el BNG estudia medidas legales

La oposición de Baiona lanza duras críticas sobre la actividad privada del concejal de Urbanismo, José Ángel Bahamonde, socio de la empresa Encaixa Modular, que instala los apartamentos turísticos prefabricados de lujo esta semana en Sabarís. Los dos partidos que la conforman, PSOE y BNG, han puesto el asunto en manos de sus servicios jurídicos para determinar la posibilidad de tomar medidas legales.

El portavoz socialista, el anterior alcalde, Carlos Gómez Prado, considera que el edil vulnera la Ley de Bases del Régimen Local y la de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. «Os concelleiros de Urbanismo deciden sobre licencias e planeamento e ser socio ou administrador dunha constructora pode xerar un conflicto de intereses directo», asegura.

De manera que considera «incompatible con alto risco de ilegalidade» la situación de Bahamonde, por lo que afirma que «debería dimitir», y pide responsabilidades al alcalde, Jesús Vázquez Almuiña «pola mala xestión e e toma de decisións con este concelleiro».

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Por su parte, el portavoz del BNG en la Corporación baionesa, Iago Pereira, manifiesta que «é deplorable desde o punto de vista ético» el hecho de que el edil de Urbanismo construya apartamentos en el municipio. A la espera de que los asesores legales de la formación se pronuncien, Pereira, tacha de «pouco ético adicarse ao sector e verse beneficiado dalgún xeito, dunha licencia ou dunhas obras que che da o teu propio departamento tendo adicación exclusiva».