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Monólogo de Abuín y Treus, hoy en Sabarís

Las cómicas Jazmín Abuín y Arantxa Treus ofrecen el espectáculo de monólogos «Meigas» hoy a las 20.00 en el multiusos de Sabarís. El evento se enmarca en la programación «Baiona Lila», organizada por el Cocello con motivo del 8-M.

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