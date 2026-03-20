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Contacontos para bebés en Nigrán

O Concello de Nigrán ofrece mañá sábado 21 ás 12.00 na biblioteca municipal o contacontos «A viaxe de Nano», a cargo de Raquel Queizás. A actividade está dirixida a nenos de 0 a 3 anos e pensada para achegalos á lingua galega.

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