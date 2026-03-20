El alcalde de Baiona defiende a su concejal de Urbanismo: «Es una persona honrada»

Nada que objetar. El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, considera compatible la actividad privada como constructor de su concejal de Urbanismo, José Ángel Bahamonde, con la dedicación exclusiva a la gestión política en el departamento más vinculado al sector. «No hay ninguna interferencia entre esta otra actividad y la del Concello. Es una persona honrada y trabajadora», recalca.

Bahamonde es uno de los socios —junto con un exedil de Vías y Obras, Daniel García Acuña, con el que coincidió en su anterior etapa en el gobierno municipal, de 2015 a 2019— de la empresa Encaixa Modular, radicada en Gondomar y dedicada a la construcción de viviendas prefabricadas.

La compañía instala estos días los nuevos apartamentos turísticos de lujo en Baiona, concretamente en la rúa Pouquena, en el barrio de Sabarís, que promueve otra sociedad, Servicios Turísticos Val Miñor. Es esta otra firma la que ha encargado la obra a su constructora, según ha justificado el propio concejal al respecto. «En caso de que la empresa Encaixa solicitase una licencia al Concello de Baiona tendría que abstenerme, pero no es el caso, nosotros no hemos solicitado nada, estamos actuando como constructora», ha explicado.

"Bahamonde sabe separar el ámbito personal del institucional", recalca

El alcalde coincide con él en la argumentación. «Cuando hay una concesión de licencia en la que él pueda tener implicación no forma parte de este punto, sale de lsa sala, igual que otros concejales que puedan tener relación con otro punto del orden del día, se ausentan», explica.

Beneficios económicos

Considera que la dedicación exclusiva tampoco es impedimento para dedicarse al negocio de la construcción en el ámbito privado. «Él mismo ha declarado que no tiene un salario ni está contratado en esa empresa», señala. Y sobre los posibles beneficios económicos que le pueda aportar su condición de socio de la compañía, opina que «él tendrá que declarar esos beneficios pero no es incompatible non é incompatible una cosa con la otra».

Al muiña sabía de la actividad privada del que ocupó el número tres de su lista electoral. «Conocía los proyectos en los que lleva tiempo trabajando por comentarios que hacía, pero sé que él sabe dónde separar el ámbito personal del institucional», asegura.

No tomará medidas a nivel político porque considera a Bahamonde una pieza importante de su equipo de gobierno. «Es una persona muy seria y responsable que siempre está tratando de resolver problemas, y desde luego a nivel urbanístico es una persona honesta, honrada y trabajadora, siempre dispuesta a atener la gente para dar soluciones en un tempa tan importante como es el urbanismo para un concello como el de Baiona», añade.

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Alaba incluso el alcalde de Baiona la iniciativa de su concejal de Urbanismo por novedosa. «Es un proyecto innovador que no influye en su actividad en el Concello. Se está utilizando ya en otros sitios y lo que hace es tratar de reducir tiempos, que mucha sveces es una limitación a la hora de construir vivienda», comenta.