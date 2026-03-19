Humanización de Sabarís: dos fases y traslado parcial del mercadillo

Tan solo tres meses después de dar por finalizadas las interminables obras de la plaza Victoria Cadaval, los vecinos de Sabarís volverán a encontrarse el entorno levantado y cerrado al tráfico al menos hasta después del verano. La humanización que falta de la travesía urbana del barrio baionés comienza este martes, día 24 de marzo, por el tramo pendiente de la avenida Julián Valverde, desde la intersección con José Pereira Troncoso hasta el cruce con Benito Fariñas, la subida a Belesar.

Así se lo explicaron el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, el concejal de Urbanismo, José Ángel Bahamonde, y el director de obra, el arquitecto Ángel Santorio, al centenar de vecinos y comerciantes que participaron la noche del martes en la reunión convocada por el gobierno municipal para explicar el desarrollo de las obras, contratadas a la constructora Covsa por 1,8 millones de euros. Además de representantes del equipo de gobierno, asistieron al encuentro con los afectados la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y representantes de la constructora, que se ha comprometido a finalizar los trabajos en diez meses, dos menos de los que planteaba el pliego.

La ejecución de esta reforma integral pendiente, que completará la mejora del centro urbano de Sabarís tras la de Julián Valverde en 2012 y la de la rúa Areas en 2016, se desarrollará en dos fases diferenciadas. La primera, por el citado trecho restante de Julián Valverde, se prolongará hasta después del verano, según explicó ayer el edil de Urbanismo. Consistirá en la sustitución de las conducciones subterráneas y la pavimentación ornamental con calzada de 3,5 metros de ancho en sentido único hacia Baiona y aceras amplias, para dar prioridad al viandante, además de mobiliario urbano y ajardinamientos.

Presentación del proyecto de humanización de Sabarís a los vecinos. / FdV

El tramo permanecerá cortado al tráfico con acceso a residentes en la medida de lo posible y con rampas y pasarelas para facilitar la movilidad a pie y la actividad de los negocios. Esta primera fase de los trabajos obliga a parte de los puestos del tradicional mercadillo de los lunes a mudarse a otra ubicación a partir del día 30 de marzo. Tal y como indica Bahamonde, se habilitará para que se instalen el aparcamiento público ubicado tras el supermercado Froiz, junto a la Avenida da Ladeira, y el callejón que lo comunica con Julián Valverde.

Una vez finalizada esta primera parte de la reforma, que el gobierno municipal y la empresa prevén tras el verano, se iniciará la segunda en Porta do Sol, una calle mucho más larga —casi un kilómetro entre la subida a Belesar y la rotonda Santos Peralba— en la que también se tratará de «evitar las molestias a vecinos comerciantes en la mayor medida posible» con las rampas y pasarelas, indica el concejal. En esta línea de minimizar los perjuicios, llegado el momento y de acuerdo con los afectados —con los que el gobierno local prevé reunirse periódicamente mientras duren las obras para informar y recoger sugerencias—, se estudiará cómo organizar los trabajos. «Se puede acotar por tramos contando con vías de salida como Camiño da Monxas, Pouquena o Camiño do Cementerio», sugiere el edil.

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El proyecto podría estar listo en enero de 2027, según los cálculos de la constructora y en caso de que las condiciones meteorológicas acompañen y los controles arqueológicos obligatorios no ralenticen los trabajos. «Será un antes y un después en Sabarís, que completa el entorno de la plaza Victoria Cadaval y el antiguo mercado rehabilitado como multiusos», subraya Bahamonde.