Verbena de nancys en Nigrán

La pasión de Marga Fernández por las Nancy se ha intensificado incluso en la edad adulta. Juega con ellas, las viste, las peina e incluso las transforma. A seis de ellas —en este caso la versión masculina de esta obra de Famosa, Lucas— les ha cortado el pelo y los ha vestido de rockeros para imitar a sus ídolos del grupo América de Vigo en una maqueta, con su escenario, sus luces y sus instrumentos. «Son dos pasiones en una sola exposición», comenta divertida esta gondomareña que muestra su colección de más de 300 muñecas esta semana en el Concello de Nigrán, esta vez con un fin benéfico.

Sus pequeñas ya habían recibido visitas hace tres años en el auditorio municipal para orgullo de su dueña, pero ahora, con casi cien más en sus vitrinas y novedades como la réplica del conjunto musical que sigue a las verbenas y conciertos que puede, ha decidido volver a mostrarlas para ayudar a la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica.

Los visitantes que acudan hasta este domingo, día 22, de 17.00 a 20.00 horas a verlas al salón de plenos tendrán la oportunidad de dejar un donativo voluntario para la entidad de la que su querida compañera Susi Seoane, fallecida hace dos meses, era vicepresidenta.

Marga es funcionaria municipal en Nigrán, como lo fue Susi antes de que le diagnosticaran la enfermedad. El dolor por su pérdida y su recuerdo la ha movido a realizarle un homenaje también en forma de muñeca Nancy, con silla de ruedas incluida, y a colaborar con su causa con esta recaudación de fondos.

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