El concejal de Urbanismo de Baiona construye los nuevos apartamentos turísticos del municipio

Los primeros apartamentos prefabricados de la comarca del Val Miñor comenzaron a instalarse esta semana en una parcela de Sabarís, en la rúa Pouquena. La constructora que los crea en una nave radicada en Gondomar es Encaixa Modular S.L., empresa de la que es administrador solidario el concejal de Urbanismo de Baiona, José Ángel Bahamonde. Su papel en el novedoso proyecto turístico de lujo es el de «socio de una empresa constructora de viviendas modulares», contesta a este diario. «No somos propietarios de los apartamentos turísticos. Es una actividad que tengo a mayores», explica.

Bahamonde es arquitecto de profesión y se ha dedicado a la política como concejal de Urbanismo en dos etapas. La primera, de 2015 a 2019, con el popular Ángel Rodal en la Alcaldía. Desde el regreso del PP al mando municipal en 2023 ocupa el cargo con dedicación exclusiva, como número tres del equipo de Jesús Vázquez Almuiña. Fuera de la actividad pública, fundó junto con Daniel García Acuña, exconcejal también, de Vías e Obras, con el que coincidió en su anterior etapa en el gobierno, la empresa Encaixa Modular, con domicilio social en la céntrica calle Elduayen de Gondomar, aunque su base de operaciones es una nave en la Avenida de Portugal.

«Entiendo que las elecciones están a la vuelta de la esquina y hay que hacer ruido», afirma

Según recalca, la gestora de los apartamentos turísticos Modular Suites es otra compañía -Servicios Turísticos Val Miñor S.L.-, que ha contratado a su empresa. «Es una empresa independiente que nos ha hecho el encargo de hacer la construcción», subraya.

Por eso lo considera compatible con su cargo público. «En caso de que la empresa Encaixa solicitase una licencia al Concello de Baiona tendría que abstenerme, pero no es el caso, nosotros no hemos solicitado nada, estamos actuando como constructora», apunta.

Polémica

Bahamonde entiende que el asunto despierte polémica en el municipio. En el municipio han aparecido carteles en los que lo tildan de «especulador» y el tema es objeto de críticas en las redes sociales. «Nada más lejos de la realidad», incide. «Entiendo que las elecciones están a la vuelta de la esquina y hay que hacer ruido, pero yo estoy muy tranquilo y muy seguro de lo que estoy haciendo», deja claro.

El proyecto de los apartamentos turísticos es el primero que sale de la planta, según admite, aunque disponen de varios en cola para instalar en otros puntos de la comarca.

Se trata de la primera compañía que se dedica a este novedoso tipo de construcción en el entorno. Desde su experiencia como arquitecto y la de su socio, que es aparejador, señala, llevan años «dando vueltas a este proyecto» empresarial.

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«Llevamos años dándole vueltas porque es algo que se veía venir, un paso muy necesrio en la construcción en la actualidad… La falta de personal, el encarecimiento de los materiales y el perfeccionamiento de la construcción» conducen a este sistema, argumenta el concejal. «Somos dos personas que nos gusta ira a la construcción al detalle, analizarlo todo, intentar hacer las cosas bien y esto para la instrustrialización de la construcción es ideal», añade.