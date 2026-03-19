Aparece roto uno de los simbolos del paseo de la fortaleza de Baiona

El cruceiro de la Concheira en Baiona ha aparecido roto este jueves. Según han podido ver los viandantes que esta mañana han pasado por las inmediaciones de la playa de la Concheira, la cruz de piedra de la estructura estaba tirada en el suelo.

Imagen en la que se ve la cruz tirada a los pies de la escultura. / FDV

El paseo del Monte Boi se inauguró en 20 de enero de 1995 y tiene más de 1,5 kilómetros de recorrido que permiten circunvalar la fortaleza de Baiona. El crucero tomaba su nombre de la playa homónima ubicada en el extremo noroeste de la península coronada por la Fortaleza de Monterreal.