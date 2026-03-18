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Treinta días más para alegar contra los eólicos de A Groba

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia una ampliación de 30 días del plazo, que finalizaba hoy, para presentar alegaciones contra los cuatro parques eólicos previstos en la Serra da Groba, con cuatro aerogeneradores en Viladesuso (Oia) y las líneas de evacuación por Baiona y Gondomar.

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