Gondomar
El PP exige congelar el recibo de la basura
Redacción
La portavoz del PP de Gondomar, Paula Bouzós, reclama al gobierno municipal que el recibo de la basura no suba más, dada su intención de sacar a concurso el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria por 1,5 millones de euros al año, el doble de lo que supone en la actualidad.
Bouzós recuerda que los vecinos afrontan este año un alza del 74% «por culpa de las normativas del Gobierno de España y del afán recaudador del gobierno de Ferreira», una cantidad que considera excesiva «si se tiene en cuenta que el servicio no es bueno». «Si el alcalde pretende pagarle el doble a la futura concesionaria debe garantizar un servicio más eficiente, sostenible y que atienda a las necesidades reales del municipio», recalca.
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