Nigrán ofrece un baile y una excursión para mayores

El Concello de Nigrán ofrece un baile por el Día del Padre este jueves 19 de 19.00 a 20.00 horas en el auditorio y organiza una excursión a Covelo dirigida a mayores de 55 años el sábado 28 de marzo. El precio es de 25 euros por persona e incluye el almuerzo. Las inscripciones pueden realizarse hoy de 9.00 a 12.00 en el centro social de Vilameán.