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Jornada de limpieza en Praia América con Iván Ferreiro

La plataforma We Sustainability convoca una limpieza voluntaria en Praia Améric este domingo 22 de marzo junto con el cantante Iván Ferreiro, vecino de Nigrán. El punto de encuentro será el campo de fútbol de Lourido y los participantes deberán presentarse a las 11.00. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web de la entidad.

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