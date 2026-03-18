Arranca la transformación de la Casa Peralba de Gondomar en biblioteca infantil y juvenil

La Casa Peralba de Gondomar inicia el camino para convertirse en biblioteca infantil y juvenil municipal. Tras adquirirla para el patrimonio municipal en 2021, el Concello acaba de sacar a concurso la redacción del proyecto que reformará el emblemático edificio en pleno centro urbano como uno de sus más destacados servicios culturales. El contrato se licita por un precio máximo de 55.660 euros y los estudios de arquitectura interesados tienen hasta el próximo día 31 para presentar sus ofertas.

El anuncio del concurso público, publicado este lunes, pone en marcha al fin el procedimiento que el gobierno municipal planea desde hace meses, explica el alcalde, Paco Ferreira. La comarca recibió en octubre 4,4 millones del Plan EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local) que financia el Gobierno de España con fondos europeos y el Ayuntamiento gondomareño destinará los 1,6 millones que le corresponden en el reparto a la rehabilitación del inmueble construido a principios del siglo XX y de su finca señorial.

Se trata de un conjunto de alto interés patrimonial, tal y como ha destacado el arquitecto gondomareño Antonio Soliño, autor del anteproyecto de recuperación que le encargó el Ayuntamiento tras hacerse con la propiedad por 400.000 euros. La parcela alberga una edificación principal y varias construcciones auxiliares como la vivienda de servicio y guarda, un pozo con lavadero, un palomar y un hórreo, además de socalcos en el terreno con restos de columnas de piedra para emparrados.

Sala en la Casa da Cultura

La intención inicial del alcalde era trasladar la biblioteca municipal al completo a la Casa Peralba, pero ahora prevé habilitar la sección infantil y juvenil allí y mantener la sala de la Casa da Cultura para el uso por parte de adultos u otros usos como el almacenamiento de ejemplares. El interior del inmueble histórico «podría quedar pequeno para o servizo completo», apunta Ferreira. La cuestión quedará definida en el proyecto, que deberá redactarse en un plazo de tres meses una vez se firme el contrato y que deberá adecuar las edificaciones de l parcela al nuevo uso sociocultural, garantizando la preservación de sus valores patrimoniales.

Noticias relacionadas

La reforma de la Casa Peralba será el inicio de una transformación del entorno. Ferreira espera llevar a cabo a continuación la humanización de la contigua calle Eduardo Iglesias «para darlle continuidade á transformación do entorno da Paradela e tamén para unir esta biblioteca co espazo social no que convertiremos tamén o Café de Lis para uso da mocidade e tamén da terceira idade».