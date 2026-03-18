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Novedosa construcción

Arranca en Sabarís la instalación de los apartamentos modulares

Arranca en Sabarís la instalación de los apartamentos modulares | MARTA G. BREA

Arranca en Sabarís la instalación de los apartamentos modulares | MARTA G. BREA

Los primeros 5 módulos de los apartamentos turísticos de lujo prefabricados ModulSuites de Sabarís quedaron colocados ayer en la rúa Pouquena. El transporte especial se saldó sin apenas retenciones de tráfico y la instalación finalizará en dos semanas, según prevén los promotores. Los remates y acondicionamiento exterior se prolongará un mes más y el complejo quedará listo en mayo.

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