Prado celebra las fiestas de San José

El barrio de Prado, en la parroquia gondomareña de Morgadáns, festeja a San José durante dos días. Mañana miércoles 18 está prevista una verbena a partir de las 21.30 el jueves 19, misa solemne a las 12.00 seguida de procesión y las tradicionales «poxas» en honor al santo a las 13.00 a cargo de Carlos Riveiro.

Tracking Pixel Contents