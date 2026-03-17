El hermanamiento de Nigrán con Tarrafal ya es oficial

La Corporación municipal de Nigrán lo aprobó en mayo y el de Tarrafal ayer mismo. El municipio miñorano y el caboverdiano ya son pueblos hermanos tras el acuerdo plenario refrendado por los concejales del archipiélago africano aprovechando la visita de una delegación gallega encabezada por el alcalde nigranés, Juan González, como presidente del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, que ha organizado estos días allí el segundo encuentro internacional de mujeres autarcas «As elixidas».

El hermanamiento empezó a gestarse hace dos años, cuando la exjefa de la brigada forestal municipal, Carla Pérez, viajó con el Fondo Galego para identificar las necesidades y potencialidades de la zona a nivel agrícola. El Concello puso en marcha un plan de colaboración a cuatro años vista y aportó 20.000 euros para reactivar áreas de cultivo para reducir la inseguridad alimentaria y proporcional alternativas económicas a 24 familias, la mayoría encabezadas por mujeres. Para combatir la sequía imperante se instala un sistema de microirrigación que aprovecha el agua subterránea. En los próximos meses el Ayuntamiento continuará apoyando a la comunidad con nuevos proyectos agrícolas. «O que busca o irmandamento é estreitar aínda máis os vínculos e que ambas veciñanzas descubran novas culturas e coñezan as realidades norte/sur», explica González.