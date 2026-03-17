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El CPA Gondomar, campeón gallego show

El Club Patinaxe Artística Gondomar triunfó en la Copa Galega de Show. El grupo junior se proclamó campeón, igual que el cuarteto junior, mientras que el cuarteto senior quedó tercero. Sucedió tan solo unos días después de que el grupo show junior y el cuarteto junior ganasen el Campeonato Gallego.

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