Los apartamentos turísticos prefabricados de lujo llegan a Baiona
Son diez y su instalación por módulos arranca mañana martes en Sabarís con un amplio dispositivo de tráfico y transporte especial
Tendrán tres llaves, el mayor distintivo de calidad para este tipo de alojamientos, y la promotora espera abrirlos antes del verano
En pleno corazón del barrio baionés de Sabarís, en la rúa Pouquena, a solo cinco minutos a pie de la playa de A Ladeira, se ubicarán los primeros apartamentos turísticos prefabricados del área de Vigo. Serán diez alojamientos de lujo, integrados por un total de 24 módulos, los que se instalarán a partir de este martes en una parcela de 1.158 metros cuadrados.
ModulSuites Apartamentos es el nombre del novedoso complejo turístico de lujo, que dispone de la máxima calificación para este tipo de establecimientos, tres llaves, y que se montará en tan solo dos semanas, según las previsiones de su portavoz, Yago Díaz.
La operación requiere un amplio operativo de tráfico, dirigido por la Policía Local de Baiona, para el traslado y colocación de los módulos con dos enormes grúas y camiones de transporte especial.
Las casas, ya prácticamete listas para entrar a disfrutar de una estancia inolvidable en el Val Miñor, se fabrican también en la comarca, concretamente en Nigrán, en la empresa Encaixa Modular, con nave en la Avenida de Portugal. Desde allí serán trasladadas hasta la parcela de Sabarís donde serán ensambladas.
Bloques de bajo y primera planta
El resultado final del montaje serán un conjunto de seis apartamentos pensados para un máximo de cuatro huéspedes, con un dormitorio y un salón con sofá cama, y otros cuatro para cinco personas, con dos habitaciones y las mismas condiciones en el salón. Se repartirán en bloques de bajo y primera planta, con jardín y terraza, respectivamente.
La previsión de la promotora es abrir estos nuevos alojamientos antes del verano, "a finales de mayo o en junio", explica Díaz. Todos ellos con servicios de "gran calidad, sostenibilidad plus". Los apartamentos disponen de aire acondicionado, wifi gratis, smart TV, lavadora y secadora y posibilidad de desayuno incluido, además de estar equipados con barbacoa, mobiliario exterior, aparcamiento privado y zona de recreo cubierta. Se les ofertarán prestaciones adicionales como alquiler de bicicletas, apunta el protavoz de ModularSuites.
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