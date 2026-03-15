Baiona informa al vecindario de los pormenores de las obras de Sabarís

El Concello de Baiona presentará el próximo martes 17 de marzo, a las 20:00 horas, el proyecto de humanización de la Travesía Interior de Sabarís (Fase II) en una reunión abierta con vecinos e interesados que se celebrará en el Multiusos de Sabarís. Durante el encuentro se explicarán los detalles de la actuación, los plazos previstos de ejecución y las diferentes fases de la obra, además de resolver las dudas que puedan plantear los y las asistentes.

Según informó el Concello, el gobierno local prevé mantener este tipo de reuniones informativas a lo largo del desarrollo del proyecto, con el objetivo de recoger aportaciones y garantizar que la intervención se adapte lo mejor posible a las necesidades de los residentes y de las personas afectadas por la reforma.

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La iniciativa, ya adelantada en septiembre fue aprobada por unanimidad en el Pleno ordinario celebrado el lunes, lo que supone un paso decisivo para la transformación urbana de la parroquia de Santa Cristina. El proyecto contará con una inversión total de 1.818.915 euros.