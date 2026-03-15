Almuiña pide al Gobierno central vivienda pública en las parcelas de la Sareb

El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, ha solicitado al Gobierno central la promoción de vivienda pública en el municipio con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda asequible a vecinos y vecias. La petición fue trasladada a la Entidad Pública Casa 47 tras conocer que los suelos residenciales que la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) posee en la localidad han sido transferidos a este organismo estatal, que anteriormente se denominaba Sepes.

Según las estimaciones municipales, los dos desarrollos urbanísticos existentes —Palos de la Frontera y San Antón— junto con un edificio actualmente propiedad de Casa 47 permitirían poner a disposición de los vecinos alrededor de 120 viviendas de promoción pública.

Desde el Concello consideran que esta situación representa una oportunidad para dar respuesta a una demanda habitacional que continúa creciendo en Baiona. El aumento sostenido del interés por residir en el municipio está dificultando el acceso a la vivienda para determinados colectivos, especialmente jóvenes, familias con rentas medias y bajas y personas en situación de vulnerabilidad social.

Viviendas de calidad

El gobierno local asegura mantener un compromiso firme con la promoción de vivienda pública, apostando no solo por aumentar la oferta, sino también por garantizar que las nuevas viviendas sean dignas, de calidad, energéticamente eficientes y bien integradas en el entorno urbano.

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Por ello, el Concello solicita a Casa 47 que priorice la construcción de vivienda pública en los terrenos disponibles en Baiona y se ofrece a colaborar activamente en la tramitación urbanística y administrativa necesaria para agilizar el desarrollo de estos proyectos. «Este Concello reitera su plena disposición a colaborar de manera activa y leal con esa entidad pública, facilitando la tramitación urbanística y administrativa que resulte necesaria dentro del ámbito de nuestras competencias», aseguró el alcalde.