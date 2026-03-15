Alcaldesas gallegas respaldan una red de autarcas en Cabo Verde

Alcaldesas y concejalas de una docena de municipios gallegos respaldaron la creación de la Red de Mujeres Autarcas Caboverdianas, una iniciativa que agrupa a más de 200 representantes municipales del archipiélago africano. El acto de constitución se celebró en Cabo Verde como antesala del II Encuentro Internacional de Mujeres Electas ‘As Elixidas’, organizado por el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, que preside el alcalde de Nigrán Juan González, en colaboración con la Asociación Nacional de Municipios de Cabo Verde (ANMCV).

La iniciativa busca reforzar el liderazgo femenino en la política local y promover espacios de cooperación entre mujeres electas de distintos territorios, favoreciendo el intercambio de experiencias en gestión municipal, igualdad y desarrollo local.

González destacó la importancia de impulsar redes internacionales que fortalezcan la participación de las mujeres en la política municipal.

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La delegación gallega contó, entre otras representantes, con las concejalas de Nigrán Patricia Diego y Bibiana Peixoto, así como la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido; la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro; y la alcaldesa de Salceda de Caselas, Loli Castiñeira.