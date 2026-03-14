Equipamientos urbanos
Baiona prepara una mejora del parque infantil de A Palma
Se pretende reforzar la seguridad para los niños y niñas que lo usan y restaurar elementos de juego desgastados o vandalizados
El Concello de Baiona ha incluido en su programa de mejora de parques infantiles una nueva actuación en el Parque de A Palma, uno de los espacios de ocio infantil más utilizados del municipio baionés. Según explicaron fuentes municipales la intervención tiene como objetivo reforzar la seguridad, mejorar el estado de conservación de las instalaciones y garantizar su funcionalidad para los niños y niñas que lo visitan a diario.
La memoria técnica elaborada por los Servicios Técnicos Municipales, indica que los trabajos con-templan la restauración integral de los distintos elementos de juego que presentan desgaste por el uso continuado, el paso del tiempo y algunos actos vandálicos.
Entre otros elementos, se actuará sobre juegos de calistenia, columpios dobles con asiento tipo cesta y asiento plano, un columpio inclusivo, un columpio nido, balancines individuales y dobles, un balancín de muelle cuádruple, juegos múltiples con torres y toboganes, un carrusel, un juego giratorio y una tirolina.
Además, se reparará el pavimento de seguridad de caucho en varias zonas y se aportará arena en las áreas de protección de los juegos. La actuación cuenta con un presupuesto de 36.255,45 euros financiado íntegramente con fondos propios del Concello. «Con esta mejora, el gobierno local busca prolongar la vida útil de las instalaciones infantiles y ofrecer un espacio público más seguro y cuidado para vecinos y visitantes del municipio», indicó el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña.
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