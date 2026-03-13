Teatro por Aleix, un niño gondomareño con una enfermedad rara

Las risas regresarán mañana sábado 14 a Gondomar de la mano del grupo de teatro A Moura de Chaín, que lleva su última comedia al auditorio municipal Lois Tobío por una buena causa. La función, a las 19.00 horas, recaudará fondos a través del donativo de 4 euros de la entrada, en beneficio de Aleix Amoedo Mouriño, un niño de 9 años de la parroquia de Mañufe que padece una miastenia neuromuscular autoinmune por alteración del gen VAMP1, una enfermedad rara única en España, que le atrofia los músculos. Las donaciones se destinarán a la financiación de terapias y tratamientos.

No es el primer espectáculo solidario del reconocido grupo teatral gondomareño. Este será el cuarto que dediquen a miñoranos o miñoranas en situaciones complicadas. En esta ocasión cuentan con la colaboración del grupo de cámara de la Agrupación Musical de Vincios y habilitan una fila cero para realizar aportaciones sin acudir a la función. Los ingresos pueden realizarse a través de Bizum al teléfono 605560358.