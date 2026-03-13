Obras
Reforma en el centro de la 3ª edad de A Ramallosa por la nueva cafetería
Redacción
El Concello de Nigrán ha sacado a concurso obras de mejora por importe de 56.981 en el Centro da Terceira Idade da Ramallosa para dejarlo renovado de cara a la nueva gestión de la cafetería por parte del Centro de Empleo del Juan María.
Las empresas interesadas tienen hasta el día 20 para presentar propuestas para ejecutar los trabajos, que consistirán en la restauración de todas las carpinterías, el pintado, la renovación de los acabados, los revestimientos y pavimentos, la reparación de elementos de la fachada y la impermeabilización de la terraza.
«Son obras de mantemento que se deben levar adiante antes da apertura da cafetería e que repercutirán na mellor conservación do edificio e na conseguinte sensación de confort para o usuario», explica el alcalde, Juan González, sobre la intervención en el inmueble que en la planta baja alberga el bar y en la superior, los cursos para mayores.
