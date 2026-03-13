Gondomar prepara un contrato de la basura por el doble: 1,5 millones al año

Los vecinos de Gondomar pagarán este año un 73,7% más por la recogida de basura, de 55 a 95,5 euros los domicilios estándar, pero verán repercutido el incremento, asegura el alcalde, Paco Ferreira, en la calidad del servicio. El gobierno municipal ultima un nuevo contrato, cuya licitación espera aprobar en el pleno de abril, que costará un máximo de 1.537.932 euros al año, el doble que el actual, que supone 774.000 euros anuales y que lleva dos años caducado.

La anterior adjudicataria, FCC-Ingeser, finalizó en 2024 su etapa oficial pero continúa realizando las tareas de retirada de residuos, limpieza viaria y gestión del punto limpio en precario desde entonces. El nuevo contrato se plantea por once años improrrogables, cinco más que el anterior para «permitir unha planificación máis estable, maior control da execución e unha visión a longo prazo dun servizo esencial para o municipio», explica el regidor.

Según afirma, este nuevo concurso público supondrá «un salto cualitativo en medios, organización e adaptación ás novas esixencias ambientais». La subida del coste responde, indica Ferreira, a la actualización de precios que el gobierno municipal aprobó las pasadas navidades y que servirá para ampliar prestaciones e implantar medidas adecuadas a la normativa en materia de residuos y economía circular.

Camión para viales estrechos

Entre las principales mejoras que incorporarán los pliegos destaca el refuerzo de la recogida selectiva, la implantación más avanzada de la fracción orgánica ya obligatoria y puesta en marcha de la recogida en caminos estrechos con la incorporación de un camión más pequeño que permita llegar a todos los barrios y núcleos del municipio.

Se incrementará además, subraya el alcalde, el número de contenedores y se mejorará su distribución, además de modernizarse los medios materiales y técnicos con equipamientos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Las bases del concurso público exigirán a las empresas aspirantes más personal y mejor organización y control de la prestación, así como el mantenimiento, limpieza y reposición total de los contenedores. Incluirán la recogida de voluminosos y la optimización del transporte a los centros de tratamiento.

«Non se trata só de recoller o lixo, senón de facelo mellor, con máis medios, máis control e máis respecto polo medio ambiente. Gondomar non pode quedar atrás en materia de sustentabilidade, e con este contrato aseguramos un modelo máis responsable e preparado para os próximos once anos», afirma Ferreira.