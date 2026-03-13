Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla sobre mulleres esquecidas na arte

A asociación cultural Lucenza-Ateneo de Nigrán ofrece hoxe ás 20.00 na sala de actos da biblioteca de Nigrán a conferencia titulada «As outras. Mulleres esquecidas na Historia da Arte», a cargo da historiadora da arte, profesora, escritora e artista Paula Mariño Pazo, investigadora sobre a materia.

