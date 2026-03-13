Antía Yáñez presenta libro en Gondomar

«Terra» é o título da segunda parte da distopía «Be water» da escritora Antía Yáñez sobre o que estamos dispostos a facer para colmar os nosos desexos, sen importar a quen ou que levemos por diante. A autora burelá preséntaa hoxe na libraría Libraida de Gondomar ás 20.00 horas. A editora Andrea Jamardo conducirá o acto.