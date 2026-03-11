Riera expone edificios emblemáticos y otras escenas en Gondomar

Inmuebles emblemáticos de la villa condal como la casa consistorial o el propio bar Estanco que alberga la exposición pueden verse durante todo el mes de marzo sobre los lienzos del pintor Santiago Riera Portela. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, el artista muestra, en horario de 9.00 a 14.30. y de 17.00 a 22.30, un total de quince obras en las que combina el collage con acrílicos o con técnica mixta. A los edificios gondomareños suma algunos de sus imaginativos paisajes urbanos desde su característica mirada crítica.