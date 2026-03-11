Cultura
Riera expone edificios emblemáticos y otras escenas en Gondomar
Inmuebles emblemáticos de la villa condal como la casa consistorial o el propio bar Estanco que alberga la exposición pueden verse durante todo el mes de marzo sobre los lienzos del pintor Santiago Riera Portela. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, el artista muestra, en horario de 9.00 a 14.30. y de 17.00 a 22.30, un total de quince obras en las que combina el collage con acrílicos o con técnica mixta. A los edificios gondomareños suma algunos de sus imaginativos paisajes urbanos desde su característica mirada crítica.
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025
- El tiempo da un vuelco en Galicia: lluvia, aire frío y un respiro a mitad de semana en Vigo
- Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña