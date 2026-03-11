Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Efectos de la Guerra en GaliciaDesahuciadas en O Porriño⚽Miguel Román, lesionadoSedes del MundialPatinetres Trucados VigoAbre Olimpia Valencia
instagramlinkedin

Cultura

Riera expone edificios emblemáticos y otras escenas en Gondomar

Riera expone edificios emblemáticos y otras escenas en Gondomar |

Riera expone edificios emblemáticos y otras escenas en Gondomar |

Inmuebles emblemáticos de la villa condal como la casa consistorial o el propio bar Estanco que alberga la exposición pueden verse durante todo el mes de marzo sobre los lienzos del pintor Santiago Riera Portela. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, el artista muestra, en horario de 9.00 a 14.30. y de 17.00 a 22.30, un total de quince obras en las que combina el collage con acrílicos o con técnica mixta. A los edificios gondomareños suma algunos de sus imaginativos paisajes urbanos desde su característica mirada crítica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
  2. De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
  3. El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
  4. El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
  5. Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
  6. La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025
  7. El tiempo da un vuelco en Galicia: lluvia, aire frío y un respiro a mitad de semana en Vigo
  8. Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña

El clima bélico arroja incertidumbre sobre una Semana Santa pendiente de reservas

El clima bélico arroja incertidumbre sobre una Semana Santa pendiente de reservas

Resiliencia: un laboratorio de ideas en el Val Miñor frente al cambio climático

Resiliencia: un laboratorio de ideas en el Val Miñor frente al cambio climático

El invierno meteorológico deja hasta un 60% más de lluvia en las comarcas

El invierno meteorológico deja hasta un 60% más de lluvia en las comarcas

La Audiencia de Vigo allana la vuelta a Nepal de los tripulantes del «Karar» seis años después

La Audiencia de Vigo allana la vuelta a Nepal de los tripulantes del «Karar» seis años después

El vacío que deja Miguel Román: Giráldez tendrá que tirar de fondo de armario

El vacío que deja Miguel Román: Giráldez tendrá que tirar de fondo de armario

El 16% de las universitarias de Galicia ha sufrido una agresión sexual en un contexto de consumo de drogas voluntario o forzado

El 16% de las universitarias de Galicia ha sufrido una agresión sexual en un contexto de consumo de drogas voluntario o forzado

Las empresas de O Pousadoiro urgen más seguridad tras los últimos robos

Las empresas de O Pousadoiro urgen más seguridad tras los últimos robos

El comercio de la avenida de Portugal alega fuertes pérdidas tras 10 meses en obras

El comercio de la avenida de Portugal alega fuertes pérdidas tras 10 meses en obras
Tracking Pixel Contents