Resiliencia: un laboratorio de ideas frente al cambio climático

Han trabajado toda su vida en ciencia e investigación y la jubilación les deja tiempo para compartir sus conocimientos con la intención de mejorar el futuro de la gente y del territorio que los rodea. Santiago Fraga Rivas ha sido biólogo marino del Instituto Oceanográfico durante 42 años; Carmela García González, profesora de Biología y divulgadora ambiental; Fernando Lahuerta Mouriño, también biólogo, ha dado clases a lo largo de tres décadas en el IES Val Miñor de Nigrán, centro que también dirigió durante diez años; y José Ramón Ojea Vidal es informático y exdirector de Servicios Avanzados del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

Los cuatro integran Resiliencia, una especie de laboratorio de ideas que trata de aportar su granito de arena para responder a los retos derivados de la crisis ambiental y la globalización. Son como un consejo de sabios, expertos en medio ambiente, que formulan propuestas a los gobiernos municipales y otros organismos presentes en la comarca miñorana como Zona Franca.

Su última aportación ha sido un informe sobre lo ocurrido en el litoral nigranés como consecuencia de la cadena de borrascas y las mareas vivas. El estudio propone intervenciones concretas en Praia América que se resumen en la retirada de hormigón para dejar espacio al crecimiento de las dunas y vaticina que las viviendas construidas al borde del paseo en Panxón podrán verse afectadas en el futuro por fenómenos como la consecución de temporales del arranque del año. «Se non tomamos medidas, en 40 anos desaparecen as praias», aseguran.

Su ámbito de actuación es el Val Miñor. Aquí residen y desde aquí consideran que se pueden hacer cosas «para responder aos retos da crise ambiental e da globalización». Ese es su lema. «Ante o cambio climático temos que cambiar a forma en que habitamos o planeta, todos podemos facer algo», explican. Y para ello trabajan desde enero de 2020. Comenzaron a reunirse dos meses antes del confinamiento, pero la crisis sanitaria no los paró.

«Continuamos por videoconferencia», recuerdan. Desde entonces se reúnen semanalmente y desarrollan proyectos concretos en el ámbito local que exponen en su propia web: resiliencia.gal. Una página en la que ofrecen información valiosa para tomar conciencia de cada aspecto que afecta a la crisis climática y consejos para contribuir a un mundo mejor. Por ejemplo, en el apartado de movilidad de la página recogen datos sobre las emisiones de gases de cada tipo de transporte, sobre el uso de cada uno por parte de la población y proponen soluciones. En este sentido, colaboran activamente co nel Concello de Nigrán en un proyecto llamado ViaBici que diseña trayectos seguros para desplazarse a pedales por todo el municipio.

Sus propuestas son múltiples y participan en iniciativas relacionadas con el ahorro energético. Cooperan con Zona Franca en el diseño de una comunidad energética y con el Concello de Nigrán en la creación de una oficina técnica para asesorar a la ciudadanía sobre cuestiones como el ahorro en el recibo de la luz, el tipo de climatización que más les conviene, etc. Plantean habilitar vías de comunicación naturales como un paseo por el río Miñor, desde Gondomar hasta A Ramallosa... «As nosas ideas son baratas, requiren máis de vontade que de diñeiro», señalan.

Lo que tienen claro es que «as políticas de TikTok e de reacción inmediata non serven para transformar o territorio», indica Ojea. Disponen de «moito tempo para colaborar no ben común», recalca Fraga Rivas. Insisten en la necesidad de «explicar bien las cosas a la gente porque si todos colaboramos vamos a vivir mejor», subraya García González. Y destacan que «a clave é a participación ,que todos nos sintamos formando parte de algo para involucrarnos».